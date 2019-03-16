HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesut Özil'i kabul etti

16.03.2019 17:01 | Son Güncelleme

Alman Milli Takımı'ndan ayrılan Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul'da kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesut Özil'i kabul etti

Özil'in Erdoğan'a düğün davetiyesi verdiği belirtildi.Alman Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Mesut Özil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda Özil ve nişanlısı Amine Gülşe'yi kabul ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre sohbet ettiğini ve düğün davetiyesi verdiğini yazdı.

İngiliz Arsenal'da forma giyen Türk kökenli Alman futbolcu Özil'in, Manchester City futbolcusu İlkay Gündoğan ile birlikte Mayıs 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Londra'da kabul edilmesi Almanya'da eleştirilere yol açmıştı. Türkiye'de 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala, Erdoğan tarafından kabul edilen ünlü futbolcuların "seçim kampanyasına destek oldukları" iddia edilmişti. Özil, eleştirilerin sürmesi üzerine Temmuz ayında Alman Milli Takımı'ndan ayrıldığını duyurmuştu. Özil, Twitter hesabından duyurduğu kararında, "Irkçılık ve saygısızlığa maruz kalmış hissederken, artık Almanya'yı uluslararası düzeyde temsil edemem" ifadesini kullanmıştı.

DW/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Gençlerin şok görüntüleri saniye saniye kameraya kaydedildiGençlerin şok görüntüleri saniye saniye kameraya kaydedildi
Almanya'da mültecilere yönelik yaklaşık 2 bin suç işlendiAlmanya'da mültecilere yönelik yaklaşık 2 bin suç işlendi
Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı - Emniyet Genel Müdürlüğü: Saldırıları övdüğü tespit edilen Ekşi Sözlük yazarı tutuklandıYeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı - Emniyet Genel Müdürlüğü: Saldırıları övdüğü tespit edilen Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'dan AB'ye rest: Cevapsız kalmayacak

Rusya'dan AB'ye rest: Cevapsız kalmayacak

Saldırgan Brenton Tarrant'ın dinlediği şarkı olay yarattı! 'Türkler korksun'

Saldırganın dinlediği şarkı olay yarattı! 'Türkler korksun'

Yeni Zelanda'daki katliamın simgesi olmuştu! Kötü haber geldi...

Yeni Zelanda'daki katliamın simgesi olmuştu! Kötü haber geldi...

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Yeni Zelanda saldırısında şok detay!

Yeni Zelanda saldırısında şok detay!

Avustralyalı ırkçı senatöre 'yumurtalı' protesto

İslam düşmanı politikacıya şok protesto

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.