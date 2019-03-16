Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesut Özil'i kabul etti

Özil'in Erdoğan'a düğün davetiyesi verdiği belirtildi.Alman Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Mesut Özil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda Özil ve nişanlısı Amine Gülşe'yi kabul ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre sohbet ettiğini ve düğün davetiyesi verdiğini yazdı.

İngiliz Arsenal'da forma giyen Türk kökenli Alman futbolcu Özil'in, Manchester City futbolcusu İlkay Gündoğan ile birlikte Mayıs 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Londra'da kabul edilmesi Almanya'da eleştirilere yol açmıştı. Türkiye'de 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala, Erdoğan tarafından kabul edilen ünlü futbolcuların "seçim kampanyasına destek oldukları" iddia edilmişti. Özil, eleştirilerin sürmesi üzerine Temmuz ayında Alman Milli Takımı'ndan ayrıldığını duyurmuştu. Özil, Twitter hesabından duyurduğu kararında, "Irkçılık ve saygısızlığa maruz kalmış hissederken, artık Almanya'yı uluslararası düzeyde temsil edemem" ifadesini kullanmıştı.

DW/JD,ÖA

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