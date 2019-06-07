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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesut Özil'in nikah şahitliğini yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 22:25 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,  Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğününe katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı.

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğününe katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Erdoğan, saat 19.30 sıralarında Kısıklı'da bulunan konutundan ayrıldı. Erdoğan eşi emine Erdoğan ile birlikte, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve 2014 Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin Beşiktaş'ta bulunan özel bir oteldeki düğününe katıldı. Çiftin nikah şahitliğini yapan Erdoğan, düğünde yaklaşık 1 saat kaldıktan otelden ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geçti.

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