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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlit Kandili'ni kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.11.2018 23:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Mevlidini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Mevlidini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Mevlit Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Mevlidini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Rahmetin, merhametin, yoksulların, mazlumların Peygamberi, Resulü Kibriya Efendimizi kemali edeple yad ediyorum."

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