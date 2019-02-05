Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Meydanın boş olmadığını gösterdik”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’ye sınırları içinde besleyip büyüttükleri terör örgütleri vasıtasıyla diz çöktürmeye çalışanlara meydanın boş olmadığını gösterdik. Terör örgütlerinin yetmediği yerde toplumu kamplaştırmaktan ekonomiyi çökertmeye kadar her yolu deneyenlere ülkemizin öyle sandıkları gibi bir muz cumhuriyeti olmadığını da gösterdik” dedi.

TBMM’de AK Parti grup toplantısında katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti’den istifa edip AK Parti’ye katılan Manisa milletvekili Tamer Akkal’a rozetini taktı. Erdoğan, “Tamer Akkal Bey’e bu yolculuğumuzda, millete hizmet yolunda, birlikte vereceğimiz bu mücadelede hoş geldiniz diyorum” diye konuştu.

Türkiye’nin gecikmeye tahammülü olmadığını belirterek TBMM’de yürütülecek çalışmalara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerinden Meclis çalışmalarına ve seçim çalışmalarına gereken önemi vermelerini istedi.

Bazılarının tüm güçlerini ve zamanlarını kendi iç çekişmelerine, kamplaşmalarına ayırdığını söyleyen ve diğer partilerin aday belirleme süreci ile AK Parti’nin aday belirleme süreci arasındaki farkın, kimin hangi amaçla siyaset yaptığının en büyük göstergesi olduğunu söyleyen Erdoğan, “AK Parti’de parti içi yarış bir demokrasi şölenidir. Bir göreve yeri gelir 5-10-30 kişi talip olur. Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda bir isim aday olarak ilan edilir. Bu isim resmen açıklandığı andan itibaren artık her şey geride kalır. Partimiz tüm gücü ile adayımızın etrafında kenetlenir” şeklinde konuştu.