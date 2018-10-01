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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile ittifak görüşmesine ilişkin, "Bakalım önümüzdeki günlerde. Sayın Başkan ile zaten konuştuk. O da olumlu bakıyor." dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2018 15:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile ittifak görüşmesine ilişkin, "Bakalım önümüzdeki günlerde. Sayın Başkan ile zaten konuştuk. O da olumlu bakıyor." dedi.


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