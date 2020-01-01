Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin doğum gününü kutladı

\u0130leti\u015fim Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, g\u00f6r\u00fc\u015fmede MHP Lideri Bah\u00e7eli'nin do\u011fum g\u00fcn\u00fcn\u00fc tebrik etti ve yeni y\u0131l\u0131n hay\u0131rlar getirmesi temennisinde bulundu.\n(\u0130HA)Geri say\u0131m bu kez zam i\u00e7in yap\u0131ld\u0131!CHP\u2019li \u00d6ztun\u00e7\u2019un babas\u0131n\u0131n cenazesi topra\u011fa verildiBakan Soylu kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 alt\u0131nda esnaf\u0131 ziyaret etti