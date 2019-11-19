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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.11.2019 13:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de partisinin grup toplantısının ardından Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de partisinin grup toplantısının ardından Bahçeli ile bir araya geldi.

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