Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, TBMM\u2019de MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, TBMM\u2019de partisinin grup toplant\u0131s\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Bah\u00e7eli ile bir araya geldi. Barda korkun\u00e7 anlar! Elindeki pompal\u0131yla...Bakan \u00c7avu\u015fo\u011flu: Hi\u00e7bir \u00fclke uluslararas\u0131 hukukun \u00fcst\u00fcnde de\u011fildirT\u00fcm g\u00f6zler yar\u0131nki toplant\u0131da! 'Ara se\u00e7im' ihtimali