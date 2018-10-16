HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2018 16:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmeleri başladı.

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmeleri başladı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Gazeteci Gökmen Ulu, Dikili için CHP'den aday adayıGazeteci Gökmen Ulu, Dikili için CHP'den aday adayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti

Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Devlet Bahçeli'den Rahip Brunson çıkışı!

Devlet Bahçeli'den Rahip Brunson çıkışı!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den önemli açıklamalar

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor

Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.