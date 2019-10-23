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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’yi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 18:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren ve kısa süre önce taburcu olan MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren ve kısa süre önce taburcu olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi, Beytepe Mahallesi’nde bulunan evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren ve kısa süre önce taburcu olan MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren ve kısa süre önce taburcu olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi, Beytepe Mahallesi’nde bulunan evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MHP lideri Bahçeli’ye ziyareti sivil plakalı 6 araçlık konvoyuyla gerçekleşti. İkili arasındaki son yüz yüze görüşme 31 Temmuz 2019’da yine Bahçeli’nin Beytepe Mahallesi’nde bulunan evinde gerçekleştirilmişti. MHP Lideri Bahçeli’nin 3 haftalık nekahet döneminin ardından telefonla görüşen ikili, ilk defa yüz yüze görüştü. İkilinin basına kapalı olarak gerçekleştirdiği görüşme 35 dakika sürdü.

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