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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: 'Gereken tedbirleri alıyoruz'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
02.12.2024 18:29
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'i resmi törenle karşıladı. Erdoğan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Suriye'deki gelişmeleri takip ettiğini söyleyen Recep Tayyip Erdoğan, "Gereken tedbirleri alıyoruz. Bölgemizdeki yangının söndürülmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa dün olduğu gibi bugün de yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: 'Gereken tedbirleri alıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Suriye'de yaşanan iç savaşı yakından takip ettiğini söyleyen Erdoğan, "Uzun bir süredir Orta Doğu'daki şiddet sarmalının Suriye'yi de etkisi altına alma ihtimaline dikkat çekiyorduk. Son hadiseler Türkiye'nin haklılığını teyit ve tescil etmiştir." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Karadağ'a en fazla yatırım yapan ülkelerin başındayız. Karadağ ile ekonomik ilişkilerimiz gibi beşeri ve kültürel münasebetlerimiz gelişiyor. Ülkemizde 150 binden fazla Karadağ kökenli vatandaşımız var.

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Rusya Ukrayna savaşının başından beri adil bir savaşın tesis edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Lübnan'da sağlanan ateşkese olan desteğimizi açıkça beyan ettik. Gazze'de ateşkesin sağlanmasını ümit ediyoruz.

"SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"

Komşumuz Suriye'de aniden patlak veren gelişmeleri takip ediyoruz. Muhataplarımızla istişareler sürekli devam ediyor. Aslında uzun bir süredir Orta Doğu'daki şiddet sarmalının Suriye'ye de etkisi üzerine almasına dikkat çekiyorduk. Son hadiseler Türkiye'nin haklılığını teyit ve tescil etmiştir.

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Bölgemizdeki yangının söndürülmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa dün olduğu gibi bugün de yapmaya hazırız.

"SON BULMASI EN BÜYÜK TEMENNİMİZDİR"

Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunması, 13 yıldır devam eden istikrarsızlığın Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda mutabakatla son bulması en büyük temennimizdir.

AA-20241202-36358832-36358828-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_KARADAG_CUMHURBASKANI_MILATOVIC_ILE_ORTAK_BASIN_TOPLANTISI_DUZENLEDI

Anahtar Kelimeler:
Karadağ cumhurbaşkanı erdoğan
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