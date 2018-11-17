Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri açılış töreninde konuştu (1)

Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKCİ - İstanbul (DHA) - İSTANBUL'da yapımı tamamlanan 5 millet bahçesi törenle açılıyor. Millet bahçelerinin toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Hizmete sunduğumuz millet bahçelerimizde 100 günlük icraat programımızda yer alan taahhütlerimizden birini daha yerine getirmiş oluyoruz" şeklinde konuştu

"Millet bahçelerimizin büyüklüğü 1,5 milyon metrekareyi buluyor" diyen Erdoğan, "Kişi başına düşen yeşil alan miktarını yüzde 10 artırmış oluyoruz. İnşallah Atatürk Havalimanı sahasındaki millet bahçemizi açtığımızda bu oran daha yükseğe çıkacaktır. Orada bir tane pist bırakıyoruz. Kapalı alanları inşallah fuar alanı haline getiriyoruz. Türkiye'nin en büyük fuar alanını Atatürk Havalimanı'ndaki o kapalı alanlarla yapmış olacağız. Bunun dışında da devasa bir millet bahçesini orada yapacağız. İstanbul daha da güzel olacak" diye konuştu.

Seçimlerle ilgili de konuşan Erdoğan, "Gönül belediyeciliği seçimi olarak görüyoruz. Adını böyle koyduk. Ne yapacağız? Gönülleri fethedeceğiz. Hizmet gerekli ama yeterli değil. Seçim gününe kadar her haneye, her iş yerine ulaşacak, sıkmadık el, fethetmedik kalp bırakmayacağız. Unutmayın, tabiatta renklerin bir dili vardır" ifadesini kullandı.

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