Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletime güveniyorum, inanıyorum

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere 5 ay kaldığını söyleyerek, "Bugüne kadar hep yanımızda olan milletimizin, şayet kendimizi doğru ve tam olarak anlatırsak, bu seçimde de yine tercihini bizden yana kullanacağından ben şüphe duymuyorum. Ben milletime güveniyorum, inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde 'Dünya Şehircilik Günü' kapsamında düzenlenen Eğitim ve İstişare Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, toplantının hayırlı olmasını dilerek, 81 ilden gelen partililerle bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'YEREL SEÇİMLERDEN ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKACAĞIZ'

Bu toplantıyı çok faydalı gördüğünü söyleyen Erdoğan, "Buradaki istişarelerin, soru, cevapların dalga dalga il, ilçe, beldelere yayılacağını umuyorum. 'Sıfır Atık' projesini bir vakfa dönüştürerek ülke genelinde böyle güçlü bir sivil toplum kuruluşuna da sahip olalım diyorum. Kendini AK Partili gören her arkadaşım 'benim olmadığım yerde kimse yoktur' anlayışıyla çalışmalarını sürdürmelidir. AK Partililer koşacak ki Türkiye yürüsün. 2023, 2053, 2071 vizyonlarını ancak bu şekilde sağlayabiliriz AK Partililer koşacak ki Türkiye yürüsün. AK Partililer günün 24 saati, yılın 365 günü çalışacak ki Türkiye üretmeye, kalkınmaya devam etsin. AK Partililer 81 milyonun her birinin gönlüne girecek ki milletimizin teveccühü hep yanımızda olabilsin. AK Partililer her konuda proje üretecek ki ülkemizdeki yatırımlar kesintisiz bir şekilde sürsün. Eğer AK Partiliyim diyorsak bize boşa vakit geçirmek haramdır. 31 Mart mahalli idari seçimlerden de özellikle sizlerin gayreti ve milletimizin teveccühü ve Allah'ın izni sayesinde inşallah alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

'BİZ YERLEŞTİĞİMİZ HER YERİ ABAD ETMİŞ BİR TOPLUMUZ'

"Bazıları göçebe kavramı üzerinden milletimizi iğnelemeye kalkar" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz yerleştiğimiz her yeri abad etmiş bir toplumuz. Üstelik ecdadımız sadece şehirler yapmakla kalmamış, onlara kendi ruhunu üfleyerek hepsini bize ait hale getirmiştir. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiğinde bazıları bu şehrin kimliğinin kültürel yapısının bozulacağını öne sürdü. Halbuki tam tersi oldu. Biz İstanbul'u kendi kimliğimizle daha da geliştirdik. İstanbul da bizi aynı şekilde zenginleştirdi. Bizim tüm şehirlerimizde, taşla toprak arasında, eksiği ile fazlası ile insanımızın kültürünü, gönül dünyasının zenginliklerini de görürsünüz."

'BİZ AĞAÇ KESEN İKTİDAR OLMADIK, DİKEN OLDUK'

Konuşmasının devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dedi:

"Bugüne kadar milyonlarca fidanı diktik. Biz ağaç kesen iktidar olmadık, diken olduk. Böyle bir aşkla kurulmuş veya ihya edilmiş şehirlerden bilgileriyle ve yürekleriyle güçlü nesillerin yetişmesinden daha tabi ne olabilir. İşte çıkmış 'okul yapmaktan' bahsediyor. Git, o senin işin değil. Bay Kemal sizin bu noktada yüreğiniz yok. Zihninizin köşesinde böyle bir şey yok. Bu kadar anlatıyoruz, şu kadar derslik yaptık ama demek ki kulağı var duymuyor. Ne kadar öğretmen atadık, bunları anlatıyoruz ama kulağı var duymuyor. Bu bizim işimiz. Geldiğimizden bu yana 70-75 daha da fazla sınıflarda öğrenci ortalaması varken Bay Kemal şimdi bu sayı 30'a düştü. 30'un üzerindeki derslikler de çok az. Nerelerden nereye geldik. Ama bunu ya kimse ona anlatmıyor veya anlatıyorlar işine gelmiyor. Öyleyse siz anlatacaksınız. Onun için durmak yok, yola devam. Ev ev dolaşacaksınız, ev ev anlatacaksınız. Bir defa yalan bunun zaten en büyük sermayesi. Bundan daha büyük bir sermayesi yok. Bunu da Türkiye'de yalanı en güzel kim söyler diye sorduklarında hiç düşünmeden cevap verin; Bay Kemal."

'GÖNÜLLERİMİZ KARARDI'

Erdoğan, 16 yılda hayat kalitesini yükseltmek için birçok hizmette bulunduklarını, ancak 'gönül çoraklaşması'nın önüne geçmekte henüz tam başarılı olamadıklarını söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Binalar yükseldi, yollar büyüdü, araçlar modernleşti, altyapılar gelişti fakat gönüllerimiz çoraklaştı, çölleşti, karardı. Geçtiğimiz 16 yılda insanımızın hayat kalitesini daha yükseltmek için pek çok hizmeti hayata geçirdik. Ama maalesef bu gönül çoraklaşmasının önüne geçmekte henüz tam başarılı olamadık. İnşallah önümüzdeki dönemde gücümüzü ve imkanlarımızı gönüllerimizi zenginleştirmek, medeniyetimizi yükseltmek, kültürümüzü hızlandırmak için daha çok kullanacağız. İşte bu ekip; genciyle, kadınıyla, erkeğiyle daha çok çalışacak. İnşallah bu kararlılığınızla 31 Mart'tan da çok büyük bir başarıyla çıkacağız."

AK Parti olarak iktidara geldiklerinde karşılarında her alanda olduğu gibi çevre, şehir ve kültür konusunda da sorunlu bir ülke bulduklarını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hemen kolları sıvadık ve çalışmaya başladık. Milletimiz başını sokacak ev bulamıyordu. TOKİ vasıtasıyla 837 bin konut inşa ederek, özel sektöre de örnek teşkil eden bir şehircilik hamlesi başlattık. Bu süreçte ülkemize en büyük katkılarımızdan biri de Selçuklu, Osmanlı ve modern mimari yaklaşımının sentezi yeni projeler geliştirmemiz olmamızdır. Genel Merkez binamızdan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar projesinde söz sahibi olduğumuz tüm binaların bu mimariye göre inşa edilmesini sağladık. Dikkat ederseniz bizim bu eserlerimizin mimarisinde bunu görürsünüz. Şimdi aynı anlayışı TOKİ'nin tüm projelerine yansıtıyor, yerel mimari ile modern ihtiyaçları bütünleştiren projelerle şehirlerimizi donatıyoruz."

53 ilde, 229 farklı riskli alanda kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini belirten Erdoğan, "Bu kapsamda 30 ilimizde 133 kentsel dönüşüm alanı belirledik. İmar Barışı ile ülkemizin her köşesine yayılan 13 milyon imarsız birimin hukuki sorununu yani buraların kullanıcısı olan vatandaşlarımızın devletle ihtilafını çözemeyi hedefliyoruz. Şu anda başvurular sürüyor. İnşallah bu sıkıntılı yerlerin yaklaşık yarısı İmar Barışı'ndan faydalanacak görünüyor. Tabii bu süreçte birilerinin süreci istismar etmesine, fırsata çevirmesine asla göz yummuyoruz" dedi.

'BEN MİLLETİME GÜVENİYORUM, İNANIYORUM'

AK Parti'nin icraat listesinin çok uzun olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mevcut belediyelerimizin bulunduğu belediyeleri daha ileriye taşımak, ne ile, millet bahçeleri ile. Bütün aileler alsınlar çocuklarını, gelsinler millet bahçelerine. Yatsınlar, yuvarlansınlar orada çocukları ile birlikte. Onlar orada yattıkça, onlar orada çocukları ile birlikte koştukça kimi hatırlayacak, bizi hatırlayacak. Bunu yapalım. Arkadaşlarımıza da şunu söylüyoruz, diyoruz ki millet bahçelerini yaparken belediye başkanlarımız, çevre şehir, bir kenarına da bir millet kıraathanesi koyalım. Üniversitelerimizin olduğu yerlerde millet kıraathanelerimizi yaygınlaştıralım. Oralarda çayını, simidini, kek, hepsi olsun. Orada kitap okurken bir ara kalksın çayını alsın. Fakat ben millet kıraathanesi dedim, onlar kumarhane anladılar. İnşallah mevcut belediyelerimizin bulunduğu yerleri daha ileriye taşımak, henüz AK Parti hizmetleri ile tanışmamış belediyeleri de bu imkana kavuşturmak için seçime veya seçim gününe kadar sıkı bir çalışma yürütmeliyiz. Bugüne kadar hep yanımızda olan milletimizin, şayet kendimizi doğru ve tam olarak anlatırsak, bu seçimde de yine tercihini bizden yana kullanacağından ben şüphe duymuyorum. Ben milletime güveniyorum, inanıyorum. Milletim bizi bu yolda hiçbir zaman yalnız bırakmadı, yine bırakmayacak; ben buna inanıyorum" diye konuştu.

Yerel seçimlere 5 ay süre kaldığını hatırlatan Erdoğan, bu süreci çok iyi değerlendireceklerini ve çok çalışacaklarını söyledi.

