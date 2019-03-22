Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milletimize yanlış yapan kimse bizim dünyamızda doğru olarak kalamaz” dedi.

Mitingde konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milletimize yanlış yapan kimse bizim dünyamızda doğru olarak kalamaz” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Milletimize söz verip yerine getirmemiş kimse bizimle olamaz. Bizim niyetimiz ülkemiz ve milletimiz için sadece hayırdan ibarettir. Rabbim hepinizden razı olsun. Biz ülkemizi ve şehirlerimizi sadece aşkla sevmekle kalmadık, aynı zamanda en büyük hizmetlerle büyüttük geliştirdik. Gençler, son 17 yılda Konya’ya yapılan yatırımı söylüyorum, bunları bilmeyenlere anlatmanız lazım. 17 yılda 51 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 8 binin üzerinde yeni derslik. 133 bin üniversite öğrencisinin öğrenim gördüğü Konya’ya 2 dev üniversite kazandırdık. 18 bin 225 kapasiteli yurtlar açtık. Konya’da, Sarayönü, Doğanhisar’da 7 bin 550 kişilik yurt binası daha açacağız. 42 bin seyirci kapasiteli stadyumu yaptık mı? Milli maçlar da oynanıyor mu? 10 tane gençlik merkezini hizmete sunduk, yüzme havuzları, spor salonları gibi 9 tesisin yapımı, 4 tesisin ise proje ve ihale devam ediyor. Millet Bahçemizi şehrimize kazandırdık mı? 2 Millet Bahçesi daha yapmak için çalışmaları başlattık. Bitmedi, her Millet Bahçesi’nin içine de gayet güzel Millet Kıraathanesi’ni yerleştireceğiz ve gençler orada derslerini çalışacak. Siz olmazsanız biz olmazdık. Konya’daki ihtiyaç sahiplerine, engelli, şehit yakınlarına toplamda 3,5 katrilyon tutarında sosyal yardım yaptık. Bin 200 yataklı Karatay şehir hastanemiz ve Hüyük Devlet Hastanemiz ile birlikte 10 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Çünkü benim insanıma bunlar layık. Çünkü biz Kanuni terbiyesiyle büyüdük. Derbent, Akören, Yunak’a yeni hastaneler yapmak için çalışmalarımızı başlattık. Son 17 yılda 21 bin 870 konut projesini yapıp sahiplerine teslim ettik. Ulaşımda 167 kilometreden devraldığımız bölünmüş yolu 974 kilometre ilave ile bin 140 kilometreye çıkardık. 22 istasyonlu raylı sistemimizin etüt çalışmaları tamamlandı ve yatırım programına aldık. Bir diğer raylı sistem projemiz daha var. Bunun da ihalesini gerçekleştireceğiz. Hedef, 2023 yılına kadar hızlı tren hatlarını 29 ilimizle buluşturmak. İlk müjdemi veriyorum. İstanbul’da Marmaray, İzmir’de Egeray gibi Konya’ya da yeni bir raylı sistem projesi kazandırıyoruz. Kayacık Konya arası hat kesiminde 2 adet yüksek hızlı tren konvansiyonel olmak üzere 3 adet hat bulunuyor. Konvansiyonel hatta bir tane daha ilave edilerek bu kesimdeki hat sayısını 4’e çıkartıyoruz. Böylece Konya’ya günlük toplam 20 banliyö seferiyle 15 bin kişilik hattı inşa ediyoruz."