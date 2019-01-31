IHAAW131126-SIY/31-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin karşısına 1994 mahalli idareler seçimlerinde bu ülkenin CHP’den tevarüs ettiği çöp, çukur ve çamurla mücadele diyerek çıktık" dedi.

31.01.2019 13:11:26 TSI

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