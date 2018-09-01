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Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekili Ali İhsan Arslan'ın düğününe katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 09:56 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın eski danışmanlarından ve son dönem AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan (48) işadamı Ali Zeki Saruhan’ın kızı Kübra Saruhan’la (36) dünya evine girdi.

Mehmet İlkay ÖZER - İdris TİFTİKÇİ - Akın ÇELİKTAŞ-Yılmaz BEZGİN/İstanbul,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın eski danışmanlarından ve son dönem AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan (48) işadamı Ali Zeki Saruhan’ın kızı Kübra Saruhan’la (36) dünya evine girdi. Çırağan Sarayı'nda düzenlenen nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bakanlar, milletvekilleri, sanat, siyaset ve iş dünyasındab camiasından isimler, çiftin yakınları katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikahta şahitlikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım ile eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman yaptı.

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