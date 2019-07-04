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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2019 11:52 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin ardından milletvekilleriyle bir araya geldi.

Besti KARALAR- Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin ardından milletvekilleriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Toplantıya, bakanlar, parti yöneticileri, MYK üyeleri ile birlikte Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum ve Edirne illerinin milletvekilleri katıldı. Toplam 60 milletvekilinin yer aldığı toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin sonuçları ile meclis çalışmalarının değerlendirileceği belirtildi. Erdoğan'ın, milletvekilleriyle bir araya gelmeye devam edeceği ve 6 grup halinde tüm milletvekillerinin değerlendirmelerini dinleyeceği belirtildi.
BOSTANCI: GENEL BAŞKANIMIZ MİLLETVEKİLLERİNİ DİNLEYECEK
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, toplantı öncesi parti genel merkezi önünde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bostancı, "Aslında biz seçim döneminde grup toplantıları yapamadık, epey bir süre. Dolayısıyla sayın genel başkanımız milletvekillerimizle bir araya gelememişti. Geçmiş dönemlerde sık sık milletvekilleri ile kahvaltılı toplantılar düzenlendi. Buradaki toplantı, bu bağlamda yapılan bir toplantı. Yine küçük gruplar halinde bir araya gelinecek ve genel başkanımız milletvekillerinin değerlendirmelerini dinleyecek" dedi.
'REVİZYON, YANLIŞ ANLAŞILIYOR'
AK Parti yöneticilerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin 'sistem revize edilecek' açıklamalarının yanlış anlaşıldığını ve abartıldığını söyleyen Bostancı, "Sisteme ilişkin 'revizyon' kelimesi biraz yanlış kullanılıyor. Kastedilen değerlendirmedir. Yoksa sisteme ilişkin değerlendirmelerin verileri görülmeden afakî bir takım sonuçları şimdiden söylemenin manası şu; bu sadece bir değerlendirme, sistemin 1 yıllık uygulamasına ilişkin bir değerlendirme. Bu değerlendirmeyi 2'nci yılda yapar, bunu 3 yılda yapar, her yıl yapabilir, 4 yılda bir yapabilir. Dolayısıyla mesele uygulamanın değerlendirmesidir" diye konuştu.
Bostancı, yargı paketinin meclis gündemine gelmesinin ertelendiğine ilişkin soru üzerine de, "Ona ilişkin çalışmalar sürüyor. Henüz yargı paketine ilişkin çalışmalar tamamlanmadı" dedi.

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