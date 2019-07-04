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Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2019 11:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen programda 22 ilden 60 milletvekiliyle kahvaltıda buluştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen programda 22 ilden 60 milletvekiliyle kahvaltıda buluştu. Parti genel merkezine girişte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarına ilişkin, “Bu kadar abartılacak radikal değişiklikler olacak şeklinde bir beklentiyle bunu değerlendirmek doğru değildir. Sadece sisteme ilişkin bir değerlendirmedir. Bu çok doğal bir şeydir” ifadelerini kullandı.
Revizyon kelimesinin yanlış anlaşıldığını kaydeden Bostancı, şunları söyledi:
“Revizyon kelimesi biraz da yanlış kullanılıyor, kastedilen değerlendirmedir. Yoksa sisteme ilişkin verilerin değerleri görülmeden afaki bir takım sonuçları şimdiden söylemenin manası yok. Sistemin bir yıllık uygulamasına ilişkin bir değerlendirmedir. Bunu 2 yılda yapar, 3 yılda yapar, her yıl yapar, 4 yılda bir yapabilir. Dolayısı ile mesele uygulamanın değerlendirilmesidir.”
Partili cumhurbaşkanı ile ilgili soruya ise Bostancı, “Bu tür sorular burada ele alınması gereken veya yöneltilecek sorular değil” cevabını verdi.
Toplantıya Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum ve Edirne illerinden 60 milletvekili katıldı.

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