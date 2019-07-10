Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen kahvaltı programında milletvekilleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde milletvekilleriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Toplantıya MYK üyeleri ile birlikte Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya ve Sivas illerinin milletvekilleri katıldı.

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.



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