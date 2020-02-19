Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda ne konuştu?

Bazı milletvekilleri başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere güvenlik soruşturmalarının dört-beş ayı geçtiğini, birçok kişinin ikinci derece veya daha uzak akrabalarının sicili nedeniyle güvenlik soruşturmasını geçemediğini, bu durumun işe alımlarda bir çok partilinin elenmesine yol açtığından şikayet ettiler.

Edinilen bilgiye göre toplantıda şikayet konularından birisi, kamuda işe yerleştirmelerde uzayan "güvenlik soruşturmaları" oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat'ta ilki yapılan, partili milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmeye dün parti genel merkezindeki kahvaltılı toplantıyla devam etti.

Toplantıda, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi taraf ülkelere yükümlülükler getiren "İstanbul Sözleşmesi" de gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde bir grup milletvekiliyle kahvaltılı toplantıda buluştu.

Bu çerçevede, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili eleştiriler bulunduğunu anımsatan Erdoğan, "İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden gözden geçirmemiz gerek. Onunla ilgili bir çalışma yaptırıyoruz" bilgisini paylaştı.

Bunun üzerine Erdoğan, bu konuların eski TBMM Başkanları'ndan oluşan Yüksek İstişare Kurulu toplantısında da gündeme geldiğine dikkat çekti.

Bazı milletvekilleri son yıllarda evlilik yaşının yükseldiğini, bu durumun doğum oranının düşmesine neden olduğu, nüfusun yaşlandığını belirterek özellikle üniversite öğrencilerine evliliği teşvik edici düzenleme yapılması önerisinde bulundu.

Toplantıda gündeme gelen konulardan birisi de kadına İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi" oldu.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, güvenlik soruşturmalarından vazgeçmelerinin sözkonusu olamayacağını belirterek, " Mağduriyet olmamalı ama devletin güvenliği sözkonusu, o yüzden araştırmamız lazım. Güvenlik soruşturması uzuyorsa, Bir şey olabilir. Örnekleri getirin baktıralım" karşılığını verdi.

"Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi", 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da yapılan Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu toplantısında için imzaya açıldığı için "İstanbul Sözleşmesi" olarak anılıyor.

Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu sözleşme 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girdi. Sözleşme taraf ülkelere, kadınlara yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığı önleyecek gerekli yasal ve diğer önlemleri alma yükümlülüğü getiriyor.

Anayasa dahil iç mevzuata cinsiyet eşitliği ilkesini dahil etme ve uygulanmasını sağlama zorunluluğu getiren sözleşme, "cinsel yönelim" de dahil hiçbir şekilde ayrımcılık yapılamayacağını hükme bağlıyor.

Son dönemde ise bazı muhafazakar çevreler ve yayın organları, toplumsal cinsiyet rollerin eşitlenmesinin "Türk aile yapısına zarar vereceği" gerekçesiyle sözleşmeyi eleştiriyor ve Türkiye'nin anlaşmadan çekilmesi gerektiğini savunuyor.

Erdoğan: Beğenmeyenler çekti gitti

Toplantıda, yeni partilere geçişler ve AKP'ye yönelik yapılan "kuruluş ilkelerinden koptu" eleştirileri de gündeme geldi.