Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli İradenin tecelli ettiği yer sandıktır. Tüm vatandaşlarımı Pazar günü sandığa gitmeye davet ediyorum" dedi.

Düzce Anıtpark’ta halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Düzce hizmetin, yatırımın, emeğin kıymetini bilir. Düzce’nin bu seçimlerde de tulum çıkaracağına inanıyorum. Düzce 2023 hedeflerine ulaşmak için bir kez daha AK Parti’nin gönül belediyeciliği ile yoluna devam edecektir. Felaketin acı hatıraları hafızalarımızda hala kalsa da, depremin izlerini silmek için her türlü gayreti gösterdik. Depremde yıkılan Düzce’yi tekrar kurmak için 600 milyon liraya yakın kaynakla 6 bin 666 konutu tüm sosyal alt yapısıyla inşa ettik. Düzce, 20 sene öncesinin Düzce’sinin çok ilerisinde; binaları, imar planları, sanayisi, üretimiyle geleceği aydınlık bir Düzce var. Önümüzdeki dönemde daha gelişmiş bir Düzce için hep birlikte daha çok çalışacağız” dedi.

"Tüm vatandaşlarımızı sandığa gitmeye davet ediyorum"

31 Mart seçimlerinin çok önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, “Pazar günü Düzce’deki ve diğer illerimizde tüm vatandaşlarımı mutlaka sandığa gitmeye davet ediyorum. Türkiye bugüne kadar karşısına çıkan tüm zorlukların üstesinden, birliği, beraberliği ve milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığı sayesinde gelmiştir. Milli iradenin tecelli ettiği yer; seçimdir, sandıktır. Kullanılmayan her oy bu ülkenin ve milletin başına çorap örmek isteyenlerin ekmeğine sürülmüş yağ gibidir" diye konuştu.