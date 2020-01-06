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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli İstihbarat Teşkilatımız son dönemde Kuzey Irak’ta terör örgütünün kendini güvenli hissettiği yerleri başına geçirmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli İstihbarat Teşkilatımız son dönemde Kuzey Irak’ta terör örgütünün kendini güvenli hissettiği yerleri başına geçirmiştir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.01.2020 14:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli İstihbarat Teşkilatımız son dönemde Kuzey Irak’ta terör örgütünün kendini güvenli hissettiği yerleri başına geçirmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli İstihbarat Teşkilatımız son dönemde Kuzey Irak’ta terör örgütünün kendini güvenli hissettiği yerleri başına geçirmiştir."

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