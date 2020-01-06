Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli İstihbarat Teşkilatımız son dönemde Kuzey Irak’ta terör örgütünün kendini güvenli hissettiği yerleri başına geçirmiştir."

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: "Milli \u0130stihbarat Te\u015fkilat\u0131m\u0131z son d\u00f6nemde Kuzey Irak\u2019ta ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn kendini g\u00fcvenli hissetti\u011fi yerleri ba\u015f\u0131na ge\u00e7irmi\u015ftir."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER \u00dcnl\u00fc modelden \u015fok itiraf: 10 y\u0131l \u00f6nce...Erdo\u011fan'dan M\u0130T'in yeni binas\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131nda a\u00e7\u0131klamalarMHP Milletvekili 5 kanun teklifi, 29 soru \u00f6nergesi verdi