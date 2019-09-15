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Cumhurbaşkanı Erdoğan milli paralimpik sporcularla görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.09.2019 14:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk’ü arayarak başarılarından dolayı tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası 50 metre sırt üstü finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk’ü arayarak başarılarından dolayı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası 50 metre sırt üstü finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk ile telefonla görüştü. Sümeyye Boyacı’yı dünya ikinciliği başarısından dolayı tebrik eden Erdoğan, şampiyonada Türkiye’yi temsil eden milli sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet etti.

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