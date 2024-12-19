Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır’a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Teşkilatı 11. Zirvesi’ne katılmak üzere özel uçak ‘TUR’ ile saat 09.00’da Mısır’a hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Esenboğa Havalimanı’ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Mısır’a gitti.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır