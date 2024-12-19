Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! 'Suriye'nin yanındayız' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak için özel uçak "TUR" ile Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Erdoğan, "D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi. Erdoğan burada önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Çeşitli alanlarda kobileri bilgilendirici programlar düzenlenmesinde fayda vardır. Teşkilatımızı büyütmek suretiyle yeni üyelere kapımız açık olmalı. Son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştiren Azerbaycan'ın üye olmasıyla dünden daha güçlüyüz. Kardeş Azerbaycan'a D8'e hoş geldiniz diyorum.

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMALIYIZ"

Suriye'de istikrarın sağlanmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların sulh içinde yaşaması en temelli beklentimizdir. Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmamız gerektiğine inanıyorum."