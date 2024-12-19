HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! 'Suriye'nin yanındayız' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! 'Suriye'nin yanındayız' mesajı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
19.12.2024 13:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı Açılış Oturumu ile Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturum'a katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan oturumda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! 'Suriye'nin yanındayız' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak için özel uçak "TUR" ile Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Erdoğan, "D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi. Erdoğan burada önemli değerlendirmelerde bulundu.

tt

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Çeşitli alanlarda kobileri bilgilendirici programlar düzenlenmesinde fayda vardır. Teşkilatımızı büyütmek suretiyle yeni üyelere kapımız açık olmalı. Son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştiren Azerbaycan'ın üye olmasıyla dünden daha güçlüyüz. Kardeş Azerbaycan'a D8'e hoş geldiniz diyorum.

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMALIYIZ"

Suriye'de istikrarın sağlanmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların sulh içinde yaşaması en temelli beklentimizdir. Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmamız gerektiğine inanıyorum."

Anahtar Kelimeler:
Kahire Filistin Lübnan Mısır cumhurbaşkanı erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret için yine rakam konuşulmadı! 3. toplantı sonrası ilk açıklama geldi

Asgari ücret için yine rakam konuşulmadı! 3. toplantı sonrası ilk açıklama geldi

Asgari ücrette en kuvvetli ihtimal: 23 bin TL!

Asgari ücrette en kuvvetli ihtimal: 23 bin TL!

MSB'den ABD'ye çok konuşulacak yanıt! 'Söz konusu değil! Dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz'

MSB'den ABD'ye çok konuşulacak yanıt! 'Söz konusu değil! Dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz'

Narin cinayetinden dolayı telefonu bir kez daha incelendi! Salim Güran'ın saat saat nerede olduğu ortaya çıktı

Narin cinayetinden dolayı telefonu bir kez daha incelendi! Salim Güran'ın saat saat nerede olduğu ortaya çıktı

Son seçimleri nokta atışı bilmişti... Esad sonrası AK Parti farkı açtı!

Son seçimleri nokta atışı bilmişti... Esad sonrası AK Parti farkı açtı!

Erdoğan'dan Suriye mesajı! "Yanındayız"

Erdoğan'dan Suriye mesajı! "Yanındayız"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.