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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'ı kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2018 17:10 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,  MİT Başkanı Hakan Fidan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'ı kabul etti

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

(FOTOĞRAF)

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