Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova'da

KİŞİNEV (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki karşılama töreninde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Türkiye'nin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan makam aracından inişlerinde, mevkidaşı Dodon ve eşi Galina Dodon tarafından karşılandı.

İki Cumhurbaşkanı ve eşlerinin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları dinlendi. Erdoğan ve mevkidaşı Dodon, tören kıtasını selamlamalarının ardından heyetlerini birbirine takdim etti.

Askeri geçit törenini izleyen Erdoğan ve Dodon, daha sonra restorasyonu Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı içerisinde iki ülke bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Dodon, burada Erdoğan'a bina hakkında bilgi verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Dodon, heyetler arası görüşmeye katılacak. İki ülke arasında stratejik ortaklık açıklamasını imzalayacak iki Cumhurbaşkanı, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan ve mevkidaşı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki anıt taşın açılması ve binanın hizmete alınması törenine de iştirak edecek.

Törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da hazır bulundu.

