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Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 21:30 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Demokrat Parti Genel Başkanı Vladimir Plahotniuk'u kabul etti

KİŞİNEV (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Demokrat Parti Genel Başkanı Vladimir Plahotniuk'u kabul etti.

Radisson Blu Otel'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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Moldova Demokrat Partisi Vladimir Plahotniuk'u kabul Radisson Blu Otel Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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