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Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2018 11:41 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyarette bulunacağı Gagauz Özerk Yeri’nin başkenti Komrat’ta, halk ellerinde Türk bayraklarıyla Erdoğan’ı karşılayacak - Açılışı Erdoğan tarafından yapılacak olan Kültür Evi, Türk bayrakları ve posterlerle süslendi

KOMRAT (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile ziyaret edeceği Gagauz Özerk Yeri’nin başkenti Komrat’ta karşılama hazırlıkları devam ediyor.

Başkent Komrat’ta İcra Komitesi binası ve açılışı yapılacak Kültür Evi’nin önünde bulunan cadde üzerinde halk, ellerinde Türk, Moldova ve Gagauz bayraklarıyla Erdoğan’ı karşılamayı bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Kültür Evi, Türk bayrakları ve posterlerle süslendi.

Erdoğan’ın seçim dönemlerinde kullandığı "Dombra" isimli şarkı da Komrat sokaklarında çalınıyor.

Şehrin bazı yerlerine "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Gagauziya’ya hoş geldiniz" şeklinde Türkçe pankartların asıldığı da görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova

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