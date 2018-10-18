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Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2018 12:10 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gagauz Özerk Yeri’nin başkenti Komrat’a geldi

KOMRAT (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova’nın başkenti Kişinev’deki temaslarının ardından Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile Gagauz Özerk Yeri’nin başkenti Komrat’a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Dodon, helikopterden inişlerinde Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile İcra Komitesi üyeleri tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet üyeleri de Komrat’a geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova

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