HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 13:12 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Gagauz Özerk Yeri İcra Komitesi binasına gelişlerinde Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah tarafından karşılandı

KOMRAT (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gagauz Özerk Yeri İcra Komitesi binasında, Başkan İrina Vlah karşıladı.

Erdoğan, başkent Kişinev'deki temaslarının ardından Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile Gagauz Özerk Yeri başkenti Komrat'a geldi.

Gagauz Özerk Yeri İcra Komitesi binasına geçen Erdoğan makam aracından inişinde, kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile mevkidaşı Dodon ve eşi Galina Dodon'u, İcra Komitesi binasında Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah karşıladı.

İki lider ve eşlerine, burada yerel kıyafetli çocuklar çiçek verdi, geleneksel olarak ekmek ve tuz ikram edildi.

Vlah'ın heyet üyelerini takdiminin ardından görüşmeye geçen Erdoğan, Dodon ve Vlah, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız ormanda çırılçıplak yıkanırken yakalandıEvsiz kalan ünlü yıldız ormanda çırılçıplak yıkanırken yakalandı
İdlib’teki TSK’nın gözlem noktalarına beton blok sevkiyatıİdlib’teki TSK’nın gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı
Doğal ağaç müzesi 'Örümcek Ormanları'nda renk cümbüşüDoğal ağaç müzesi 'Örümcek Ormanları'nda renk cümbüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah Gagauz Özerk Yeri’nin başkenti Komrat Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da metro hattı uzatılıyor! (Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı)

İstanbul'da metro hattı uzatılıyor! (Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı)

Ara Güler'in cenaze töreni ne zaman, saat kaçta, nerede?

Ara Güler'in cenaze töreni ne zaman, saat kaçta, nerede?

Operasyonda öldürülen PKK'lı teröristin görüntüleri ortaya çıktı

Operasyonda öldürülen PKK'lı teröristin görüntüleri ortaya çıktı

Ara Güler'in cenazesi Beyoğlu'nda! Çiçeklerle anıldı

Ara Güler'in cenazesi Beyoğlu'nda! Çiçeklerle anıldı

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

FETÖ'cü firarileri ‘sosyal medya karalama timi’ kurdu! Hedeflerinde Cihat Yaycı var

FETÖ'cü firarileri ‘sosyal medya karalama timi’ kurdu! Hedeflerinde Cihat Yaycı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.