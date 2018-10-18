Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova’da

KOMRAT (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gagauz Özerk Yeri İcra Komitesi binasında, Başkan İrina Vlah karşıladı.
Erdoğan, başkent Kişinev'deki temaslarının ardından Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile Gagauz Özerk Yeri başkenti Komrat'a geldi.
Gagauz Özerk Yeri İcra Komitesi binasına geçen Erdoğan makam aracından inişinde, kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile mevkidaşı Dodon ve eşi Galina Dodon'u, İcra Komitesi binasında Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah karşıladı.
İki lider ve eşlerine, burada yerel kıyafetli çocuklar çiçek verdi, geleneksel olarak ekmek ve tuz ikram edildi.
Vlah'ın heyet üyelerini takdiminin ardından görüşmeye geçen Erdoğan, Dodon ve Vlah, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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