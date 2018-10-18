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Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 15:10 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gagauz Özerk Yeri’nin başkenti Komrat'ta Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile Altındağ Belediyesi tarafından onarılan Kültür Evi'nin açılış törenine katıldı

KOMRAT (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gagauz Özerk Yeri’nin başkenti Komrat'ta, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile Altındağ Belediyesi tarafından onarılan Kültür Evi'nin açılış törenine katıldı.

İcra Komitesi'ndeki toplantının ardından yürüyerek Kültür Evi’ne gelen Erdoğan, beraberindeki Dodon ve Vlah ile halkı selamladı. Kültür Evi önünde folklor gösterisinin izlenmesinin ardından, açılış törenine geçildi.

Buradaki konuşmasına, "Sizleri şahsım, heyetim ve 81 milyon Türk milleti, akrabalarınız adına kalbi duygularla selamlıyorum." sözleriyle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde Gagauz Özerk Yeri'ne gitmenin hasreti içerisinde olduğunu belirtti.

Bugünkü programla hasret giderdiklerini anlatan Erdoğan, dün ve bugün olumlu görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Erdoğan, Gagauz Özerk Yeri’nde yapılmakta olan eserlerde emeği geçen belediye başkanlarına, Türkiye Belediyeler Birliği'ne ve ilgili bakanlıklara teşekkürlerini ileterek, "Bugün yine verilmiş sözlerimiz var, inşallah bu sözleri de yerine getireceğiz ve bu sözlerimizle birlikte birçok eserin Gagauzya'da yapımına başlayacağız onları da süratle Gagauzya'ya, sizlere inşallah hediye edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda gösterdikleri ilgi için tüm Gagauz Özerk Yeri halkına teşekkürlerini iletti.

Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ise konuşmasında bugün tarihi bir olay yaşadıklarını belirterek, bunun sebebinin Erdoğan’ın gelişi olduğunu ifade etti.

Gagauz Özerk Yeri'ne ilk kez Türkiye ve Moldova Cumhurbaşkanı'nın birlikte geldiğini vurgulayan Dodon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah da Türkiye'nin Gagauz halkına çok destek olduğunu, açılışı yapılan kültür merkezinin uzun süre beklediğini, Türk tarafından gelen yardımla tadilatının yapıldığını aktardı.

Vlah, Kültür Evi’nin tadilatına destek verenlere teşekkürlerini iletti.

Erdoğan’ın konuşmasının ardından binanın açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dodon ve Vlah daha sonra Kültür Evi’ne geçerek bir süre incelemelerde bulundu.

Kültür Evi sahnesinde folklor gösterisini izleyen Erdoğan’a, burada Gagauz kemençesi hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dodon ve Vlah daha sonra, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından Komrat Bölge Hastanesi Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

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