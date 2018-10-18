Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova’da

KOMRAT (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gagauz Özerk Yeri’nin başkenti Komrat'ta, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile Altındağ Belediyesi tarafından onarılan Kültür Evi'nin açılış törenine katıldı.

İcra Komitesi'ndeki toplantının ardından yürüyerek Kültür Evi’ne gelen Erdoğan, beraberindeki Dodon ve Vlah ile halkı selamladı. Kültür Evi önünde folklor gösterisinin izlenmesinin ardından, açılış törenine geçildi.

Buradaki konuşmasına, "Sizleri şahsım, heyetim ve 81 milyon Türk milleti, akrabalarınız adına kalbi duygularla selamlıyorum." sözleriyle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde Gagauz Özerk Yeri'ne gitmenin hasreti içerisinde olduğunu belirtti.

Bugünkü programla hasret giderdiklerini anlatan Erdoğan, dün ve bugün olumlu görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Erdoğan, Gagauz Özerk Yeri’nde yapılmakta olan eserlerde emeği geçen belediye başkanlarına, Türkiye Belediyeler Birliği'ne ve ilgili bakanlıklara teşekkürlerini ileterek, "Bugün yine verilmiş sözlerimiz var, inşallah bu sözleri de yerine getireceğiz ve bu sözlerimizle birlikte birçok eserin Gagauzya'da yapımına başlayacağız onları da süratle Gagauzya'ya, sizlere inşallah hediye edeceğiz." diye konuştu.