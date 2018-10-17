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Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova’ya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 12:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova’ya geldi

KİŞİNEV (AA) – Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "ANA" ile saat 12.15'te Moldova'nın başkenti Kişinev'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kişinev Havalimanı'nda Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile eşi Galina Dodon tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da Moldova'ya geldi.

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Kişinev Uluslararası Havaalanı Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon özel uçak "ANA” Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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