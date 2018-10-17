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Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova'ya gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 11:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova'ya gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "ANA" ile 10.45'te Moldova'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara Valisi Ercan Topaca ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da Moldova'ya gitti.

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Anahtar Kelimeler:
Moldova Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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