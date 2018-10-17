Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova'ya gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "ANA" ile 10.45'te Moldova'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara Valisi Ercan Topaca ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da Moldova'ya gitti.

