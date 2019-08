CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MOR EFREM SÜRYANİ KADİM ORTODOKS KİLİSESİ'NİN TEMELİNİ ATTI

"KİLİSEYİ İSTANBUL'UMUZ İÇİN DE YENİ BİR ZENGİNLİK OLARAK GÖRÜYORUM"

Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanları Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal süreç boyunca vakfa her türlü desteği sağladı. Vatikan temsilcilerinin de gereken adımları atmasıyla Süryani vatandaşların kendilerine ait bir kiliseye kavuşma imkanı elde edildi. Süryani cemaatinin cömert katkılarıyla kısa sürede inşaatının tamamlanacağına inandığım bu kiliseyi İstanbul'umuz için de yeni bir zenginlik olarak görüyorum." şeklinde konuştu.

2 YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK

Erdoğan, Yusuf Çetin ile kilisenin ne zaman bitirileceğini konuştuklarını belirterek, "En geç ne kadar zamanda bitecek?' diye sordum. Kendileri de bana 'en geç 1 buçuk 2 yıl içinde bitiririz' dedi. Ben biraz daha ilave ettim. Dedim ki en geç 2 yıl içerisinde burayı bitirmeniz lazım. '2 yılda bitiririz' dediler. Ben de şimdiden 'hayırlı olsun' diyorum. İnşallah açılışında da bir arada oluruz" dedi.

"BİZ HİÇBİR AYRIM YAPMADAN HERKESE YÜREĞİMİZİ AÇTIK"

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu coğrafyayı yaklaşık bin yıldır, İstanbul'u da 566 yıldır yöneten bir milletiz. Bu uzun tarih boyunca coğrafyamız hep dini, etnik, kültürel çeşitliliğin, çok renkliliğin, en önemlisi de insanlık vicdanının merkezi olmuştur. İspanya'dan Kafkasya'ya, Doğu Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya kadar her yerden bu topraklara gelen tüm mazlumlar, tüm mağdurlar için kapılarımız da kalbimiz de sonuna kadar açık olmuştur. Son olarak Suriye ve Irak'tan gelen ve içlerinde Arap, Kürt, Türkmen ve bu Müslüman kardeşlerimizin yanında Süryanilerin, Ezidilerin ve diğer inanç gruplarına mensup insanların da bulunduğu 4 milyona yakın insanı şu anda biz ülkemizde misafir ediyoruz. Terör örgütleri Irak ve Suriye'de bu insanlara her türlü zulmü yapar, canlarına ve mallarına zarar verirken, biz hiçbir ayrım yapmadan herkese yüreğimizi açtık. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de kapımıza gelen insanların ne inançlarını ne kökenlerini ne renklerini ne kültürlerini sorgulamak aklımızdan dahi geçmemiştir. Çünkü bizim için buraya gelen herkes, önce insandır. Sadece ve sadece bu sıfatıyla da bizim gözümüzde her türlü hürmete, her türlü desteğe, her türlü hizmete layıktır. Kendi vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerde de asla herhangi bir ayrımcılığa tevessül etmedik. Hiç şüphesiz coğrafyamızın en kadim halklarından olan Süryaniler bu hizmetlere ulaşım konusunda herkes kadar hak sahibidir."