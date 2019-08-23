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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova’ya gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 20:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere Moskova’ya gidecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ağustos Salı günü Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere Moskova’ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere Moskova’ya gidecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ağustos Salı günü Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere Moskova’ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

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