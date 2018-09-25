Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mozambik Devlet Başkanı Nyusi ile görüştü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mozambik Devlet Başkanı Filipe Jacinto Nyusi ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mozambik Devlet Başkanı Nyusi ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

