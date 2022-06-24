Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da! Yangına ilişkin bilgi aldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dalaman Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ile görüştü.

Yangınla mücadele eden ekiplerle de görüşen Erdoğan, Soylu ve Kirişci'den Marmaris'te devam eden orman yangınıyla mücadelede son duruma ilişkin bilgi aldı.

Öte yandan, AFAD'dan yangın bölgesi ile ilgili kritik bir uyarı geldi. AFAD'ın uyarısında şu ifadelere yer verildi:

"Marmaris’te bugün şiddetli rüzgar olacağı tahmin edilmektedir. Yangın alanlarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız tedbirli olmalıdır."

AA

