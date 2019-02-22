Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, cuma namaz\u0131n\u0131 Orhaniye Camisi'nde k\u0131ld\u0131.\nMu\u011fla'ya gelen Erdo\u011fan, cuma namaz\u0131n\u0131 k\u0131lmak i\u00e7in Orhaniye Camisi'ne ge\u00e7ti.\nErdo\u011fan, namaz\u0131n ard\u0131ndan kendisini bekleyen vatanda\u015flar\u0131 selamlad\u0131.PARTNER Buraya hi\u00e7 ya\u011fmur ya\u011fm\u0131yorDat\u00e7a'da T\u00fcrk ve Yunan y\u00fcz\u00fcc\u00fclerden dostluk antrenman\u0131Bakan Kurum: Y\u0131lda 300 bin konut d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrmeyi hedefliyoruz
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