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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet anketlerle her gün fal açarken biz sahadayız

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 20:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük Sivas Buluşması'nda konuştu.Erdoğan, "Muhalefet sabah akşam bir başka anket firmasıyla seçim falı açarken, biz haftanın 7 günü sahadayız, sokaktayız, insanımızın arasındayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet anketlerle her gün fal açarken biz sahadayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu akşam bizleri İstanbul'da yaşayan Sivaslı Yiğidolarla buluşturanlara teşekkür ediyorum.

Bugün dolu dolu bir gün geçiriyoruz. Sabah önce Kartal'ta Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nın açılışını icra ettik.

Banliyö tren hattının devreye girmesiyle İstanbullulara 1 saat 10 dakika kazandırıyoruz. Banliyö tren hattımızın devreye girmesiyle hem E-5'in hem de Tarihi Yarımada'nın trafiğinde rahatlama bekliyoruz.

Muhalefet sabah akşam bir başka firma ile anket falı açarken biz haftanın 7 günü meydandayız. Şahit olduğumuz manzara şudur: 31 Mart seçimlerinin önemini halkımız artık idrak ediyor. Bunun bir beka seçimi olduğunu çok iyi biliyor.

"LAFA BAK! SENİN GÖREVİN NE?"

Halkımız sabırsızlıkla 31 Mart'ın gelmesini bekliyor. Oy yoksa yol da yok diye azarlananlar dört gözle sandığı bekliyor. Lafa bak! Senin görevin ne? Senin görevin hizmet! Bizde zihniyet şu: Efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.

Kamera önünde mukaddes değerleriyle dalga geçilenler 31 Mart'ı bekliyor.

Muhalefet ne kadar önemsiz hale getirmeye çalışsa da bu seçimler çok önemlidir. Bu seçimler bölücülerle anlaşıp milli iradeye pusu kuranlarla hesaplaşma seçimidir.


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