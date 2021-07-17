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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde olarak KKTC'de ne açıklayacak?

17.07.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı "Kuzey Kıbrıs'a ziyaretimiz var. Müjdesini orada vermek istiyorum, güzel bir adımımız var" açıklamasının ardından müjdenin ne olduğu merak ediliyordu. CNN TÜRK Lefkoşa Temsilcisi Ömer Bilge, adada merakla beklenen müjdeye ilişkin son gelişmeleri aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde olarak KKTC'de ne açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması adada büyük yankı uyandırırken, söz konusu müjdeyle ilgili detaylarda belli olmaya başladı.

CNN TÜRK Lefkoşa Temsilcisi Ömer Bilge, canlı yayında önemli bilgiler paylaştı.

İşte Ömer Bilge'nin CNN TÜRK yayınında aktardıkları:

Erdoğan kalabalık bir heyetle, yanında MHP lideri Devlet Bahçeli'yle pazartesi günü öğleden sonra adaya gelecek. En çok merak edilen konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC Meclisi'nde milletvekillerine duyuracağız müjde...

Bu konuda çok sayıda tahminde bulunuluyor. En öne çıkan ise Azerbaycan. Azerbaycan'ın KKTC ile diplomatik ilişki başlatması bekleniyor. Neden böyle bir tahmin var? Çünkü Azerbaycan'dan 5 kişilik dostluk heyeti de adada temaslarını sürdürüyor. Bunu Pakistan'ın da takip etmesi bekleniyor. Kıbrıs Türk halkı böyle bir müjdeyi bekliyor.

"ÇOK SAYIDA MESAJ VERMESİ BEKLENİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birçok programı var Kıbrıs'ta. Bunlardan bir tanesi Maraş kenti. Maraş kentinin tamamen açılması için askeri bölge statüsünün kaldırılması gerekiyor. Erdoğan'ın böyle bir çağrı yapması bekleniyor. Bir diğer haber ise Geçit Kale Üssü ile ilgili. Daimi üs olması hatta ve hatta Türkiye'nin burada bir deniz üssü kurmasıyla yönünde açıklamalarda bulunacağı söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sayıda mesaj vermesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamış ve "Pazartesi günü biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs'a ziyaretimiz var. Müjdesini orada vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik" demişti.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de müjde açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de müjde açıklaması


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Recep Tayyip Erdoğan
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