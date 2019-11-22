HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi böyle açıkladı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2019 18:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Tarıma dayalı İhtisas Organize Sanayii Bölgesi kuracağımızın müjdesini vermek istiyorum. Konuyla ilgili olarak bunu bu akşam burada konuştuk, Bakan'ımız da bu işin bir numaralı sorumlusudur. Bu yakın takibi sürdüreceğiz ve süratle bu organize sanayii bölgesini kuracağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi böyle açıkladı!

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu bölgemiz ülkemizin özellikle süs bitkileri yetiştiriciliği konusunda kalbi aynı zamanda da ihracat üssü olacaktır. Buraya girecek sermayeyi, parayı düşünün. Ciddi bir hareketliliği nereye getirecek? Bayındır'a getirecek. Tabii bu Bayındır'ı da daha bayındır hale getirecek. Süs bitkileri sektörüne ara eleman yetiştirmek amacıyla süs bitkileri eğitim merkezini inşallah kuracağız. Paketleme, ambalajlama ve depolama, ARGE ve süs bitkileri konusunda fuar ve festivallerin yapılacağı bir merkezimizi de burada kuracağız. 1500 vatandaşımız iş ve aş sahibi olacak bu yatırım sayesinde. Projemizi hayata geçirmek için düğmeye bastığımızın müjdesini büyük mutlulukla sizlere bu akşam burada veriyorum.

"MEHMETÇİK SURİYE ORDUSU'YLA BİRLİKTE DESTAN YAZIYOR"

Bütün bu adımları atarken bugün tabii ki Bayındır'da sizleri bu coşkuyla, heyecanla görünce dedim ki, 'İnşallah Bayındır bu organize bölgeyle birlikte çok farklı bir duruma girecek'. Ve artık gururla şunu söyleyeceğiz, bizim de süs bitkileri alanında bir organize sanayi bölgemiz var. Bu çok önemli bir olay. Bugün Hollanda bu tür bitkilerle yeri yerinden oynatıyor. Singapur yeri yerinden oynatıyor. Onlar yapıyor da biz niye yapamayalım. Bu adımı da neresi atıyor? İzmir. Nerede? Bayındır'da. Ne olur bir olun, iri olun, diri olun, kardeş olun, hep birlikte Türkiye olun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize şifalar diliyorum. Suriye Milli Ordusu'yla beraber Mehmetçiğimiz destan yazıyor.

"İNŞALLAH ERGENLİ BARAJI İÇİN ADIMLARI ATACAĞIZ"

Burada önemli bir sorun var daha ama onun şimdi müjdesini henüz veremeyeceğim. Verirsem size yalancı olurum. Ekonomik alanda attığımız adımları geliştirdiğimizde Ergenli Barajı ile ilgili adımları atmak istiyoruz. İnşallah ekonomik noktada şu anda ciddi toparlanmadayız. Bu toparlanma ile birlikte 2020-2021'de bunun planlaması ve adımını atabiliriz. Belki yap işlet devret ile bir imkan yakaladığımızda fazla da beklemeyiz. Hemen adımını atarız. Biz sizi seviyoruz. Size güveniyoruz. Siz de bize güvenin. Çünkü ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız. Milletimizle ayaktayız, milletimizle bu yolda yürümeye devam edeceğiz.

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklamaMuharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama
Bakan Soylu: "Naylon faturalarla terör örgütüne para aktarıldığını yeni yakaladık"Bakan Soylu: "Naylon faturalarla terör örgütüne para aktarıldığını yeni yakaladık"
Bakan Soylu: "Son 2 yılda evden hırsızlıklar yüzde 45'in üzerinde bir azalma sergiledi"Bakan Soylu: "Son 2 yılda evden hırsızlıklar yüzde 45'in üzerinde bir azalma sergiledi"
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan izmir erdoğan

En Çok Okunan Haberler

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Diğer Haberler
Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'den, 'Erdoğan'la görüşen CHP'li' iddialarına açıklama

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Daha yeni yakaladık' dedi ve duyurdu

Bakan Soylu 'Daha yeni yakaladık' dedi ve duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Külliye'ye giden CHP'li' iddiası hakkında açıklama

Erdoğan'dan 'Külliye'ye giden CHP'li' iddiası hakkında açıklama

CHP, termik santral düzenlemesini Anayasa Mahkemesine götürecek

CHP tartışılan düzenlemeyi AYM'ye götürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Bakan Dönmez’den 'KKTC’ye doğalgaz ve elektrik' açıklaması

Bakan Dönmez’den 'KKTC’ye doğalgaz ve elektrik' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.