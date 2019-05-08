Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Mümbiç ve Fırat’ın doğusunu sizler temizleyeceksiniz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi öğrencilerine hitap ederek, “İnşallah en yakın zamanda Mümbiç’i ve Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden sizler temizleyeceksiniz” dedi.

Kara Harp Okulu’nda Milli Savunma Üniversitesi öğrencileriyle iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin tarih boyunca hep bölgesinin ve dünyanın en iyi askeri gücü olarak varlığını sürdürdüğünü belirtti. Mesele Türk ecdadı, Türk askeri olduğunda sayısal çoğunluğun, teknolojik donanımın asla tek başına belirleyici olamayacağını söyleyen Erdoğan, “Çünkü bizim milletimizde öyle bir yürek, öyle bir taktik zeka vardır ki, askeri mücadeleyi kazanacak bir yolu daima bulur” diye konuştu.

“Biz böyle bir milletiz, sıradan değil”

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ordunun insan kaynağı yetiştirme sistemini yeniden düzenlediklerini ve Milli Savunma Üniversitesi’ni kurduklarını söyleyen Erdoğan, “Üniversitemizin kısa sürede önemli başarılara imza attığını görmekten memnuniyet duyuyorum. Eksikler, aksaklıklar elbette olabilir. Bunları da en kısa sürede el birliği ile çözecek, kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Sizlerin çabaları ve gayretleri ile 15 Temmuz ihanet çetesinin peygamber ocağı olarak gördüğümüz kahraman ordumuzda yol açtığı tahribatı kısa sürede ortadan kaldırmayı başardık” diyen Erdoğan, Türk milletinin ordusuna ve askerine geçmişe nazaran çok daha büyük samimiyet ve kararlılıkla sarıldığını söyledi. Erdoğan, “Ordumuzun 15 Temmuz sonrasında ardı ardına yürüttüğü operasyonlarda ve elde ettiği başarılarda bu büyük kucaklaşmanın çok önemli katkısı olduğuna inanıyorum. ‘Asker millet’ olarak ifade edilen bir ecdadın torunları olarak zaferlerimizle tarihe yön verdik. Öyle ki, bir zamanlar, biz de millet, hem nasıl milletmişiz, gelmişiz dünyaya millet, milliyet nedir öğretmişiz. Biz böyle bir milletiz, sıradan değil. Birileri tarafından hasta adam olarak yaftalandığımız dönemde dahi herkese parmak ısırtan başarılar kazandık. Sadece son 1 asırda yaşadıklarımız bile ordumuzun büyüklüğünü ve gücünü göstermeye yeterlidir” ifadelerini kullandı.