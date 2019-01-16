Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç'teki saldırıyla ilgili flaş açıklama

(Bosna Hersek) Üçlü mekanizmayı samimi niyetlerle başlattık. Dayton Anlaşması'nın gözden geçirilmesi şart. Bu haliyle Bosna Hersek'in geleceğine yönelik çözüm üretmediği geçen sürede ortaya çıkmıştır. Dayton Anlaşması'nın gözden geçirilmesi konusunda BM'nin yeniden devreye girmesi ve çok daha güçlü bir adımın atılması gerekli.

Brexit sürecini yakından izliyoruz. Brexit ihtimali karşısında Birleşik Krallık ile ticari, ekonomik ilişkilerimizin etkilenmemesi için görüşmelerimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın Türkiye-Avrupa Birliği ortaklık hukukundan kaynaklanan haklarını koruyacak önlemlerin alınması için de muhataplarımızla temas halindeyiz.

Dayanışa önemli Bosna Hersek'in buna ihtiyacı var.

(YPG'ye verilen silahlar) Trump ile görüşmemizde bu konu gündeme gelmedi. Trump'la yaptığımız görüşme ağırlıklı olarak bölgeden buradaki ABD askerlerinin çekilmesi, bu çekilme esnasında neler yapabiliriz. Diğer konu da 20 mil güvenli bölge konusu. Bu konuda da Türkiye olarak biz güvenli bölge ile ilgili üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazır olduğumuzu belirttik.

Sadec Kobani'den 300 bin Kürt'ü misafir ediyoruz.

(Münbiç'te ABD askerlerine saldırı) ABD'nin çekilme kararını etkileme anlamına gelebilir. Bize gelen bilgi 5'i ABD askeri 20 ölü var.

Kitaroviç'in açıklamalarından satır başları;

Kültür-Sanatta mutabakat zaptı imzaladık. Hırvatistan ve Türkiye arasında çok tarihi ilişkiler bulunmaktadır.

Hırvatistan Avrupa Birliği konusunda Türkiye'yi destekleyecektir. Bosna Hersek'e desteğimizi sürdüreceğiz. Türkiye mülteci krizinde önemli rol oynadı.

Bosna Hersek'in Avrupa Birliği'ne girmesi için destek veriyoruz. Bosna Hersek diğer Avrupa ülkelerinden farklı bir devlettir. 3 milletin beraberliğinden oluşmuş bir devlettir.

