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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Mursi kardeşimize, şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 19:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesiyle ilgili, “Mursi kardeşimize, şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum" derken, Batı’yı eleştirerek, "İdamı yasaklayan AB ülkeleri bu katil Sisi’nin davetine icabetle oradaki toplantıya iştirak etmişlerdir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesiyle ilgili, “Mursi kardeşimize, şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum" derken, Batı’yı eleştirerek, "İdamı yasaklayan AB ülkeleri bu katil Sisi’nin davetine icabetle oradaki toplantıya iştirak etmişlerdir. Bu ikiyüzlülük değil çok yüzlülüktür" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi’ni, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile gezdi. Burada Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi’nin mahkeme salonunda ölümüyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Arabadan inerken haberi aldım. Maalesef mahkeme salonunda cereyan etmiş. Öncelikle Mursi kardeşimize, şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Demokratik yollarla yüzde 52 gibi bir oy almak suretiyle Cumhurbaşkanı olan, merhum Mursi’yi şu anda demokrasiyi bir tarafa koyarak işgalci bir edayla, tamamiyle bir darbeyle Mısır’ın başına geçen şu andaki zalim Sisi bildiğiniz gibi elliye yakın Mısırlıyı şu ana idam etmiştir. Batı Sisi’nin idamlarına sessiz kalmıştır. İdamı yasaklayan AB ülkeleri bu katil Sisi’nin davetine icabetle oradaki toplantıya iştirak etmişlerdir. Bu ikiyüzlülük değil çok yüzlülüktür. Bir taraftan, siz idamı yasaklayacaksınız, Türkiye’nin idamı kaldırmasını isteyeceksiniz idamı Türkiye’den kaldırtacaksınız, Mısır’ın bu idam mekanizmlarını çalıştırdığı bir dönemde yedi genci idam ettikleri bir haftanın içinde Mısır’da uluslararası bir toplantıya AB ülkelerinin katılması hiçbirşeyle anlatmak mümkün değildir. . Yaklaşık beş yıldır Mürsi kardeşimiz cezaevinde ve binlerce arkadaşıyla beraber orada mahkum. Bugün de şüpheleri bir kenara koyuyorum emr-i hak vaki olmak suretiyle şehit oldu. Rabbim inşallah sevgi habibiyle beraber haşreylesin. Dualarımız onunla beraber. Tüm onunla aynı yolu yürüyen kardeşlerimizin başı sağolsun , Mısır halkının başı sağolsun, ailesinin başı sağolsun Allah rahmet eylesin" dedi.

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