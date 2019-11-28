Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Müslümanlar devayı batılılarda arıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Müslümanlar sıkıntılarına devayı din kardeşlerinde değil, yabancılarda, batılılarda, batı başkentlerinde arıyor” dedi.

6. Din Şurası kapanış toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi din adamlarının okudukları salalar ve ezanlarla milleti direnişe çağırdığını belirterek, “Her biriniz o geceki duruşunuzla insanımızın gönlünde taht kurdunuz. Milletimiz sizin mücadelenizi de, sizlere saldıran bazı gafillerin ihanetini de asla unutmayacaktır” diye konuştu.

“Müslümanlar devayı yabancılarda arıyor”

Kendi meselelerini özgürce konuşmayan, tartışmayan Müslümanların başkalarının yönlendirmesine ve manipülasyonuna açık hale geldiğini söyleyen Erdoğan, “İstişare kültüründen uzaklaştıkça vahdetin yerini giderek tefrika almıştır. Ne yazık ki İslam ümmeti zamanla bir araya gelme, ortak iş yapma, sorunlarına müşterek çözüm üretme zeminlerini de kaybetmişlerdir. Bugün bile; Kudüs, Filistin, İslam düşmanlığı, terörle mücadele, adalet, insan hakları dahil pek çok meselemizde bu eksikliği görüyoruz. Müslümanlar sıkıntılarına devayı din kardeşlerinde değil, yabancılarda, batılılarda, batı başkentlerinde arıyor. Mezhep, meşrep ve çıkar eksenli yaklaşımlar İslam ümmetini ortak bir paydada buluşmaktan alıkoyuyor. Kişisel kavgalarını ümmetin üstünde gören bir anlayışın Müslümanlara verebileceği hiçbir şey yoktur. Türkiye olarak gerek ülkemize dair konularda, gerekse İİT gibi uluslararası platformlarda şura geleneğini tekrar ihya ederek bu zihniyeti değiştirmeye çalıştık. Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılar karşısında harekete geçerek İslam dünyasının ortak tavır almasını sağladık. Kurumlarımızın inanlar arasında bir vahdet mekanizmasına dönüşmesi için çaba harcadık. İslam dünyasının üzerine serpilmiş ölü toprağını temizlemek için her alanda çalışmalar yürüttük. Yıllardır örselenmiş Müslüman öz güvenini yeniden diriltmek için içeride ve dışarıda çok büyük mücadeleler verdik. Sadece konuşmakla, karar almakla yetinmedik, aldığımız kararların hayata geçirilmesi için gayret sarf ettik. Tecrübelerimiz bize aşılması gereken en büyük sorunumuzun karar almak değil, alınan kararların uygulanması olduğunu gösteriyor. Fiiliyata dökülmeyen her karar yok hükmündedir” şeklinde konuştu.