Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Müslümanlara yönelik saldırılar devam ediyor”

“Sen bu işleri anlamıyorsun, anlamayacaksın” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Erdoğan, “Daha düne kadar evlerimizin kapısına kadar getirmek istedikleri mücadeleyi bugün sınırlarımızın ötesine taşımış bulunuyoruz. İnşallah Irak’tan Suriye’ye, Doğu Akdeniz’den diğer bölgelere bu mücadeleyi zaferle taçlandıracağız. Anadolu bizim için büyük davamızın kıtasıdır. Bizim davamız da inşa davası olmuştur. Bin yıldır kan ve terle yoğrulan vatan kıldığımız bu topraklarda yeniden dirilişimize ve güçlü Türkiye davasının inşasına şahitlik edecektir. Malazgirt’te her yıl tekrarladığımız buluşma işte bu büyük vizyonu kafamıza ve kalbimize nakşetmemize vesile olmayı sürdürecektir. Gençler 2023 hedeflerimize sıkı sıkı sahip çıkıyor muyuz? Gazi Mustafa Kemal’in Çanakkale ruhunu yaşatmakta kararlı mıyız? Bu kararlı duruşunuz geleceği teminattır. Türkiye, tarihinden aldığı güçle her alanda büyük bir mücadele içindedir. Bu mücadele öyle kutludur ki her türlü hesabın üstündedir. FETÖ hainleri, bir darbe girişimiyle ülkemizi işgal etmeye yeltendiklerinde, karşılarında tüm korkularını bir tarafa bırakmış, hayatları dahi her şeylerinden vazgeçerek oraya gelmiş bir milleti ve onun temsilcilerini Malazgirt Ovası’nda olduğu gibi karşılarında buldular. İşte aynı kadro aynı bugün Malazgirt Ovası’nda. Burada 15 temmuz darbe girişimi sırasındaki dik duruşu başta olmak üzere her konudaki samimi desteği için huzurlarınızda Sayın Bahçeli’ye ve ekibine teşekkürü bir borç biliyorum. Aynı şekilde bizimle birlikte olan diğer partilere şükranlarımı sunuyorum. Darbe gecesinde bir araya gelen bu ekip, hep birlikte yol yürümeye devam ediyoruz. Bu kutlu yolculukta yer almayanlarla siyasette kültürde sanatta ve pek çok alanda farklı tercihler elbette saygıyla karşılanır. Ancak konu ülkemizin ve milletimizin bekası olunca başka saflarda olanların saygıya layık bir tarafı yoktur. Türkiye terörle mücadele ederken, siz söylemlerinizle onların değirmenlerine su taşırsanız bunun adı başka şey olur. Milletimizin menfaati için Türkiye olarak Suriye sınırı boyunca kurulmak istenen terör koridorunu parçalamak için var gücüyle çalışırken, siz bu tuzakları kuranların arkasından giderseniz bunun adı başka bir şey olur. Ana muhalefetin başındaki ‘Türkiye’nin Orta Doğu’da ne işi var.’ Bizlere ülkemizin güneyinde taciz ateşi yapılacak, saldırı olacak, bizim orada ne işimiz var. Sen bu işleri anlamıyorsun, anlamayacaksın. Biz ordayız, orda olmaya devam edeceğiz. Bir taraftan Atatürk’ün partisiyiz diyeceksin, diğer tarafta Misak-ı Milli’yi bilmeyeceksin. Önce tarihi oku. Türkiye Doğu Akdeniz’de siyasi, ekonomik ve askeri olarak yakın tarihinin en çetin mücadelesini verirken, siz farklı tarafların ağzıyla konuşursanız bunun adı başka şey olur" diye konuştu.

CHP’ye eleştiri

“Bugün CHP ve onun artık eş kuruluşu haline gelen bölücü örgütün destekçisi partinin yaptıkları işte tam olarak budur. Dağda teröristin, denizde Rumun ve diğer tüm platformda karşımızda her kim varsa onun yanında yer alarak Türkiye partisi olamaz. Dün Trabzon’da CHP yönetimine samimi bir çağrı yaptım. Bu partiyi yönetenlerin yerli ve milli çizgiye gelmesini zor görüyoruz ama bu partiye oy veren vatandaşlarımızın mesajlarımızı aldığına inanıyorum. İşte Ege’de, Amerika var, İngiliz var, şu var bu var. Ama orada tek ülke yok. Öyle diyor Bay Kemal. Kimmiş? Türkiye orada yokmuş. Bu zat bakar kör. Bizim orada sondaj gemilerimiz var, sismik araştırma gemilerimiz var. 4 gemi şu an bu çalışmayı yapıyor. Bizim orada fırkateynimiz var, bizim orada silahlı hava araçlarımız var, her an hazır vaziyette. Denizden, karadan her şeyimizle hazırız, görmüyor. Ama bir şeye daha üzülüyorum. Nedir o? Fatih, Yavuz, devasa ay yıldızlı bayrağımız var. Bay Kemal herhalde bizim ay yıldızlı bayrağımızı da bilmiyor. İşte alanda var. Bunu da öğreteceğiz, bunu da öğrenecek. Öyle lafla biz Atatürk’ün partisiyiz demek olmaz. Sen bitmişsin, tükenmişsin, 3-4 belediye almakla bir yere varılmaz. İnşallah milletim şu anda bizim Doğu Akdeniz’de neler yaptığımızın hesabını soracak. Yaşadığımız kritik süreçte milletimin her ferdinin desteğine ihtiyacımız var. Herkes biliyor ki ülkemizin gelecek yarım asır, bir asrının belirleyicisi olacak bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde hangi saikte olursa olsun milletimizin birliğini, beraberliğini bozmaya hakkı yok. İşte biz bunun için sürekli Rabiamızı tekrarlıyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Öyleyse bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Kardeşlerim, kalıcı olan geride hangi eserlerin bırakıldığıdır. Ecdat yeri geldiğinde canını, canından aziz bildiği evladını feda etmiştir. Bugün güvenlik güçlerimizi her gün hayatları pahasına bir mücadele içindedir. Şu anda Pençe-1, 2 ve 3, içeride ve dışarıda teröristleri inine kadar kovaladık mı? Kovalamaya devam edeceğiz. Unutmayın, bu arada şehitlerimiz de var. Bizim şehitlerimiz hiç kimseyle mukayese edilmez. Rabbimiz, ‘Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz’. Bizimkiler şehadet şerbetini içenler, Rabbim bizleri de aynı yolda haşretsin. Cumhurbaşkanından başlayarak ülkenin tüm yöneticileri olarak günün 24 saat ülkemize hizmet için çalışıyoruz. Hep birlikte bu gök kubbede bir hoş seda bırakırsak ne mutlu bize. Kardeşlerim Malazgirt’in hemen aşağısında Van Gölü’dür. Van Gölü’nden bir tarafa giderseniz nice sarp dağları aşarak Irak’a, diğer tarafa giderseniz Suriye’ye ulaşırsınız. Sultan Alpaslan’dan sonra nice komundanlar bu güzergahları takip ederek zaferleri görmüştür. Bugün de terör örgütleriyle ve onun arkasındaki güçlerle mücadelemizin zaferini inşallah Malazgirt’te hep birlikte kutlamaya devam edeceğiz. Suriye’de Fırat’ın doğusundan Irak’a sınırımıza kadar olan hat boyunca güvenli bölge oluşturma çabalarımızda mesafe alıyoruz. Bölgedeki hesapların ve sinsi tuzakların çokluğu bizi alsa yolumuzdan alıkoymamıştır, alıkoymayacaktır. Hiç endişe etmeyiniz. Şu an Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, jandarma kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz bu yolda devam ediyor. Birilerinin dokunulamaz, girilemez dediği pek çok sorun gibi Fırat’ın doğusundaki meseleyi de hal yoluna koyuyoruz. Her konuda olduğu gibi bu hususta da önceliğimiz diyalogdur. Bir netice alırsak ne ala, ama isteğimiz dışında bir yola zorlanırsak, tüm hazırlıklarımız tamamdır. Kendi planlarımızı hayata geçireceğiz. İHA, SİHA ve helikopterlerimiz bölgede, çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz. Hava harekatı unsurlarımızla sınırlarımızın ötesine geçtiğimizde durumu çok yakında görme ve sürecin geleceğini belirlemeye imkanına kavuşacağız. Suriye sınırımızı teröristlerden temizlemeye konusundaki kararlılığımızı artık hiç kimsenin test etmeyeceğini ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.