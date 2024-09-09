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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan adalet önünde hesabını soracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan adalet önünde hesabını soracağız

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
09.09.2024 19:17
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Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, Narin soruşturmasıyla ilgili, "Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız. Bu konunun bizzat takipçisi olacağım." ifadelerini kullandı. Protesto eylemi sırasında İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi ile ilgili de, "Ayşenur kızımızın kanının yerde kalmaması için her türlü hukuki adımı atacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan adalet önünde hesabını soracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı sona erdi. Kabine toplantısı saat 15.15'te başladı ve 4 saat sürdü.
Diyarbakır'daki Narin cinayeti hakkında konuşan Recep Tayyip Erdoğan, "Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız. Masum yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarptırılması için konunun bizzat takipçisi olacağım." dedi.

Protesto eylemi sırasında güvenlik güçleri tarafından kalleşçe öldürülen Ayşenur Ezgi Eygiyle ilgili de Erdoğan, "Ayşenur Ezgi kızımızın kanının yerde kalmaması için her türlü hukuki adımı atacak ve İsrail devletiyle mücadelemizi şüphesiz en üst düzeyde Lahey Adalet Divanına da müracaat etmek suretiyle devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Aziz milletim sizleri muhabbetle selamlıyorum. Buradan dünyanın 4 bir yanında bizleri takip eden vatandaşlarıma selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Son kabine toplantımızdan bugüne ülkemiz ve milletimiz için aşkla çalışıyoruz.

Ağustos ayına damga vuran şanlı zaferlerimizi her sene olduğu gibi yine büyük bir coşkuyla andık. 26 Ağustos'ta Anadolu'nun kapılarını milletimize açan Malazgirt Zaferimizin 953. seneyi devriyesini nasıl gururla idrak ettiysek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da bu topraklardaki varlığımızı tescilleyen büyük zaferin 102. yıl dönümünü aynı heyecanla kutladık.

Harp okullarımızın mezuniyet törenlerine iştirak ederek, genç teğmenlerin ve kıymetli ailelerinin mezuniyet sevincini paylaştık. Bu sene harp okullarımızdan 103'ü misafir olmak üzere 1613 öğrencimiz mezun oldu. Okul birincilerimizin tamamının kadın teğmenler olması ayrıca anlamlıydı. Vatanına, milletine, milli iradeye ve milletin inanç değerlerine yürekten bağlı gençlerimizi Türkiye 100 yılının mimarları olarak görüyoruz.

"ORDUNUN DİSİPLİNİNE GÖLGE DÜŞÜRECEK HER TÜRLÜ GİRİŞİMİN KARŞISINDAYIZ"

İHA ve SİHA teknolojilerinde dünyanın ilk 3-4 ülkesinden birisiyiz. Uçak, helikopter, tank, füze, roket, bomba, silah, gemi, denizaltı ve daha pek çok başlıkta 22 yıl öncesine göre çok farklı bir seviyedeyiz. Ordunun disiplinine gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz. Kahraman ordumuzun yıpratılmasına da ordumuz üzerinden siyasi esap görülmesine de müsaade etmeyiz. Aynı hassasiyet Gazi Mustafa Kemal için de geçerlidir. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz.

"BİZ BU OYUNA GELMEYECEĞİZ"

Muhalefet yine istismar siyasetine sarılarak 14-28 Mayıs ve 31 Mart seçimlerindeki şaibeli sicilini aklamaya çalışıyor. Bizim burada söylemeye hicap edeceğimiz hakaretleri 3-5 oy uğruna sineye çekenler şimdi çıkmışlar yüzleri kızarmadan ahkam kesiyorlar. Sınır ötesi ve okyanus ötesindekilerle ittifak yapıp iktidar hayali kuranlar, bugün Gazi Mustafa Kemal üzerinden millete ayar vermeye kalkıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah kullandı iftirası atanlara kol kanat gerenlerin bugün söyledikleri hiçbir sözün kıymeti yoktur. Milletimiz bunların samimiyetsizliğinin gayet farkındadır. Biz de bu oyuna gelmeyeceğiz. Ülkemize ve demokrasimize hiçbir hayrı dokunmayan bu kışkırtıcı dile kesinlikle prim vermeyeceğiz.

Bu vesileyle dün Tunceli-Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan jandarmalarımızla, bugün Irak'ın Gara bölgesinde şehit düşen teğmenimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin acılı ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan jandarmamıza da acil şifalar temenni ediyorum.

"NARİN'İN CANINI ALANLARDAN ADALET ÖNÜNDE HESABINI SORACAĞIZ"

Narin yavrumuzun hunharca katledilmesi hepimizin yüreğine kor bir ateş düşürdü. Narin kızımızın canını alanlardan adalet önünde hesabını soracağız. Canilerin en ağır cezaya çarptırılması için bu konunun bizzat takipçisi olacağım.

AYŞENUR EZGİ MESAJI

Bugün, Gazze'de Ramallah'ta verilen mücadelenin ne manaya geldiğini en iyi biz anlarız. Bu vesileyle, önceki gün protesto eylemi sırasında İsrail güvenlik güçleri tarafından kalleşçe öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi evladımızı rahmetle yad ediyor, ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Ayşenur Ezgi kızımızın kanının yerde kalmaması için her türlü hukuki adımı atacak ve İsrail devletiyle mücadelemizi şüphesiz en üst düzeyde Lahey Adalet Divanına da müracaat etmek suretiyle devam ettireceğiz. Kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden, 41 bin insanı katleden soykırımcı İsrail yönetimi işlediği suçların hesabını kesinlikle verecektir.

"CARİ AÇIĞI HIZLA DÜŞÜRDÜK"

Aziz milletim, muhalefetin kendi bünyesinde süren meydan muhalebesini perdelemek amacıyla ortaya attığı tuzak gündemlerin peşine takılmıyoruz. Önceliğimiz vatandaşımızın dertlerine derman olmak, sorunlarına çözüm üretmektir. Tüm kabine toplantılarımızın değişmez gündemi ekonomidir. Hayat pahalılığının vatandaşlarımızın hayatında sebep olduğu sıkıntıları ortadan kaldırmak için yoğun çaba içindeyiz. Popülist vaatlerin havada uçuştuğu 31 Mart süresinde seçim ekonomisi uygulamadık. Daha fazla oy almak için milletimize uzun yıllar bedel ödetecek hiçbir adım atmadık. Ekonomi programımıza bağlı kalmaya itina gösterdik. Bunun olumlu etkilerini de hamdolsun görmeye başladık. Enflasyonda Haziran'da başlayan düşüş Ağustos'ta da devam etti. Son 3 ayda yıllık enflasyon 23,5 puan geriledi. İşsizlik oranı hedeflerimizin ötesinde iyileşti. Depremin etkilerine rağmen kamu maliyesini hızla toparladık. Cari açığı hızla düşürdük. Dış dengede iyileşme sağladık ve ekonominin kırılganlığını önemli ölçüde azalttık. Son bir yılda bürüt rezervlerde 50 milyar dolar, swap hariç net rezervlerde ise 80 milyar dolardan fazla artış sağladık. 150 milyar dolara ulaşan rezervlerimiz dış şoklara karşı dayanıklılığımızı güçlendiriyor. 2024 yılında kredi notu 3 kuruluş tarafından arttırılan tek ülke Türkiye oldu.

"TEK HANELİ ENFLASYONA MUTLAKA ULAŞACAĞIZ"

Merkez Bankası rezervlerinde net 80 milyar dolar artış sağladık. 2024'te kredi notu üç kuruluş tarafından artırılan tek ülke Türkiye oldu.

Tek haneli enflasyona mutlaka ulaşağız. Bunu daha önce nasıl yaptıysak yine başaracağız

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı erdoğan
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