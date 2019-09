Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCG Kınalıada’nın hizmete giriş töreninde, "Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa ettiysek, kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla’daki İstanbul Tersane Komutanlığı’nda MİLGEM projesinin 4’üncü gemisi olan TCG Kınalıada’nın (F-514) hizmete giriş töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1’inci gemi sac kesme törenine katıldı. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Dördüncü milli gemimiz Kınalıada korvetinin ülkemize, milletimize ve denizcilerimize hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum. Bu gemilerin ve içinde yer alan tüm sistemlerin tasarımından inşasına her aşamasında emeği geçenlere şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 27 Eylül’de kutladığımız Preveze Deniz Zaferimizin yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günümüzü bir kez daha tebrik ederek başlamak istiyorum. Sahil Güvenliğimiz de kendi karasularımızı donanmamızla dünyanın dört bir yanında tüm insanlığın huzuru, adalet ve barışı için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Son dönemde dünya ve özellikle Akdeniz’de yaşanan hadiseler bize her alanda olduğu gibi denizlerde de daha güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor. Bu sebeple karada ve havada devreye aldığımız nice savunma ve taarruz sistemlerimiz gibi MİLGEM gemilerimizi de kararlılıkla inşa ediyor denizlere uğurluyoruz. Türkiye bugün dünyada savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olmuştur. Hepimiz ürettiğimiz Heybeliada’yı 2011’de, Büyükada’yı 2013’te, Burgazada’yı 2016’da denize indirmiştik. MİLGEM projesinde yıllar içerisinde edinilen tecrübe ile yerlilik oranını yüzde 70 seviyesine kadar yükselttik. Bugün de onu denize indiriyoruz. Kınalıada’nın tasarım, inşa ve entegrasyon faaliyetleri İstanbul Tersanesi Komutanlığında yürütüldü. Bu süreçte ihtiyaç duyulan tasarım, araştırma geliştirme hizmet alım işleri ve tedarik savunma sanayi başkanlığımız tarafından yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirildi. Gemimizin platform ve dizayn sistemleri STM, silah ve sensör sistemleri ASELSAN, savaş yönetim sistemleri HAVELSAN tarafından sağlandı. Bu firmalarımızın altında 50’den fazla yerli firma alt yüklenici olarak görev yapıyor" dedi.

MİLGEM ada sınıfı korvetlerinin ilk üçünden farklı olarak Kınalıada’nın ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen Atmaca füzesini kullanacağını belirten Erdoğan, "HAVELSAN ve Deniz Kuvvetlerimizin birlikte geliştirdiği ADVENT adı verilen savaş yönetim sistemi de ilk kez Kınalıada gemisinde yer alıyor. Böylece geminin yerlilik oranı daha da artırılmış oldu. MİLGEM projesinin beşinci projesi ve ada sınıfı korvetlerinin devamı niteliğindeki fırkateynlerin inşasına da Savunma Sanayi Başkanlığımız ile STM arasındaki sözleşmenin imzalanmasıyla başlandı.

Korvetlerimiz bugüne kadar milli ve uluslararası birçok tatbikatta yer alarak kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirdi. Deniz Kuvvetlerimizi güçlendirmeye yönelik daha pek çok projemiz var. Ülkemiz ile dost ve kardeş devletlerin ihtiyaçlarını karşılayacak dizel elektrikli denizaltı projesiyle ilgili çalışmalar da sürüyor. İzmir Tersanesi’nin Deniz Kuvvetlerimize daha iyi hizmet verebilmesi için altyapı ve yüzer havuzlarla güçlendiriyoruz. İlk yüzer havuzu önümüzdeki Kasım ayında hizmete alıyoruz. Gemi makinalarından deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik sistemlere kadar her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız. Türkiye’nin savunma sanayi alanında son dönemde katettiği mesafe istiklaline ve istikbaline daha güvenli bakmasını sağlamıştır. Geçmişte arzu ettiğimiz gemileri, uçakları, araç gereçleri paramızla dahi alamadığımızı asla unutmadık, unutmayacağız" dedi.