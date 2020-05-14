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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 22:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Görüşmede, Kovid-19 ile mücadele ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

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