Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

G\u00f6r\u00fc\u015fmede, Kovid-19 ile m\u00fccadele ve salg\u0131n sonras\u0131 d\u00f6nemde at\u0131lacak ad\u0131mlar ile Suriye ve Libya ba\u015fta olmak \u00fczere b\u00f6lgesel meseleler ele al\u0131nd\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130'D\u00fcnyan\u0131n en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine s\u00fcrpriz talipOrada ilk koronavir\u00fcs vakas\u0131 bug\u00fcn tespit edildiFare yeti\u015ftirmeleri i\u00e7in \u00e7ift\u00e7ilere te\u015fvik \u00f6demesi yap\u0131ld\u0131