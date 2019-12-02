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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO’nun kuruluşunun 70’inci yılı nedeniyle Londra’ya gidecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 19:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı’nın kuruluşunun 70’inci yıldönümü vesilesiyle Londra’da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı’na katılmak üzere Londra’ya gidecek.İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO İttifakı’nın kuruluşunun 70’inci yıldönümü vesilesiyle Londra’da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı’na katılmak amacıyla, 3-5 Aralık 2019 tarihlerinde Birleşik Krallık’ı ziyaret edeceklerdir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı’nın kuruluşunun 70’inci yıldönümü vesilesiyle Londra’da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı’na katılmak üzere Londra’ya gidecek.
İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO İttifakı’nın kuruluşunun 70’inci yıldönümü vesilesiyle Londra’da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı’na katılmak amacıyla, 3-5 Aralık 2019 tarihlerinde Birleşik Krallık’ı ziyaret edeceklerdir. Toplantıya, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, Dışişleri, Hazine ve Maliye ile Milli Savunma Bakanlarının da yer alacağı bir heyetle iştirak edilecektir. Liderler Toplantısında, NATO topraklarına yönelik, terörizm dahil tüm tehdit ve imtihanlar karşısında birlik ve dayanışma içinde hareket edilmesiyle, Avrupa-Atlantik ahenginin öneminin teyit edilmesi planlanmaktadır. Toplantıda ayrıca, İttifakın güncel güvenlik ortamı karşısındaki adaptasyonuna yönelik çalışmalarda kaydedilen ilerlemelerin de ele alınması, bu minvalde Liderlerce, Örgüt’ün 2020’li yıllara hazırlanması hususunda yönerge verilmesi öngörülmektedir. Toplantı hitamında “Londra Bildirisi”nin kabul edilmesi beklenmektedir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın Toplantı marjında katılımcı bazı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmeleri de söz konusudur.
Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret vesilesiyle ayrıca, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya Liderlerinin katılımıyla icra edilecek Dörtlü Zirve’ye iştirak edeceklerdir. Zirve’de Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacaktır.
Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşik Krallık’ı ziyaretlerinin son gününde “Cambridge Camii”nin açılış törenini teşrif edeceklerdir” denildi.

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